В Сургуте квадратный метр в новостройках стоит почти 159 тысяч рублей

В Сургуте на покупку однокомнатной квартиры потребуется около 18 лет, если ежемесячно откладывать 30% медианной зарплаты. Такие данные по состоянию на 29 октября 2026 года приводит сервис Relocat.

Так, медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке Сургута составляет 118,5 тысячи рублей, а в новостройках ‒ 158,8 тысячи рублей. При этом однокомнатная квартира на вторичном рынке стоит около 5,1 млн рублей.

Стоимость жилья зависит от количества комнат. Так, медианная цена студии составляет 3,6 млн рублей, двухкомнатной квартиры ‒ 6,5 млн рублей, трехкомнатной ‒ 8,67 млн рублей. Жилье с четырьмя и более комнатами оценивается в 9,8 млн рублей. При этом именно однокомнатные квартиры пользуются наибольшим спросом среди сургутян ‒ на них приходится почти половина продаж жилья в городе.

На рынке аренды медианная стоимость однокомнатной квартиры составляет 28 тысяч рублей в месяц, двухкомнатной ‒ 33 тысячи рублей. По расчетам Relocat, аренда однушки обходится примерно в 36% медианной зарплаты.

Напомним, за первые семь месяцев 2026 года средняя стоимость квадратного метра в однокомнатных квартирах на вторичном рынке Сургута составляла 116 тысяч рублей. В новостройках показатель достигал 140 тысяч рублей.