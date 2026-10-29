Сургутяне могут заявить о неучтенной недвижимости в проекте КРТ

Собственники недвижимости в 21-м и 22-м микрорайонах Сургута могут сообщить об объектах, которые не учли при подготовке проекта комплексного развития территории. Предложения принимают в администрации города.

Речь идет о зданиях и частных территориях в границах проекта, которых нет в базе Росреестра и приложении к постановлению. После проверки их могут включить в перечень объектов, подлежащих выкупу, сносу или реконструкции.

«Есть объекты, которые размещены в границах реализации проекта, но при этом они не числятся в базе Росреестра, например, частные территории. Сейчас мы принимаем замечания от жителей. В этом случае мы будем учитывать их при дальнейшей работе», — рассказал заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Роман Бойко.

Обращение можно направить по электронной почте или подать лично, приложив документы, подтверждающие право владения. Концепцию КРТ ранее одобрил Градостроительный совет Югры.

Ранее siapress.ru писал о том, что в 21-м и 22-м микрорайонах Сургута планируют построить до 66 тысяч квадратных метров жилья и два детских сада. Проект также предусматривает реконструкцию сетей и проездов, благоустройство набережной и передачу части квартир муниципалитету.