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За два месяца сургутяне высадили на 38 городских территориях более тысячи деревьев и кустарников

В Сургуте завершено осеннее озеленение города

За два месяца сургутяне высадили на 38 городских территориях более тысячи деревьев и кустарников
Фото администрации Сургута

В Сургуте завершается общегородская акция «Единый день посадки саженцев деревьев и кустарников». За осень в парках, скверах и вдоль улиц появилось более тысячи молодых растений. К озеленению присоединились свыше 900 человек, а работы охватили 38 городских территорий. Одной из последних площадок сезона стала площадь Советов.

Около здания городской администрации посадили порядка 30 деревьев разных пород. Среди них — клены, дубы, ели, березы и три маньчжурских ореха. Часть материала закупили в питомниках Уральского федерального округа, а орехи и другие редкие саженцы предоставил Сургутский государственный университет. Еще 40 сосен, рябин и берез появились на улице Привокзальной. Заключительные работы запланировали на проспекте Набережном, улице 50 лет ВЛКСМ и в сквере на улице Толстого. Крупные плановые посадки завершены, но небольшие группы горожан могут продолжить точечное озеленение.

«В этом сезоне мы высадили более тысячи саженцев, причем примерно 50 на 50 — хвойные и лиственные деревья. Высаживали также кусты», — рассказал глава Сургута Максим Слепов.

На Комсомольском проспекте растения разместили вдоль дороги. В других районах к работам присоединялись сотрудники предприятий, управляющих компаний, общественных организаций и национально-культурных объединений, дети и взрослые. По словам главы города, сургутяне самостоятельно благоустраивают дворы и общественные пространства, дополняя муниципальную программу.

Главной особенностью заключительного субботника стал маньчжурский орех. Саженцы вырастили из семян в ботаническом саду СурГУ, поэтому они уже провели несколько зим в местном климате. Рядом с администрацией прежде высаживали и дубы. Шесть деревьев, появившихся здесь два года назад, прижились и продолжают расти. «Саженцы уже выросли здесь, в городе Сургуте, в нашем ботаническом саду, который находится в парке За Саймой. Поэтому они уже не первый сезон в городе, и я надеюсь, что для них это будет вполне комфортная история», — отметил Максим Слепов.

Маньчжурский орех — близкий родственник грецкого, однако в озеленении его используют прежде всего как декоративное растение. Он быстро растет и отличается крупными листьями длиной до полуметра, которые создают эффект пальмы. В природе этот вид распространен в хвойно-широколиственных лесах Дальнего Востока, где также бывают суровые зимы. «Очень замечательно то, что зимой он мало обмерзает. Вот это для нас важно. Поэтому декоративный эффект от него тоже получится интересный», — пояснил доцент кафедры экологии и биофизики СурГУ, научный руководитель университетского ботанического сада Глеб Кукуричкин.

При этом новое для городского озеленения растение потребует наблюдения. Орех достаточно хрупок, может получить механические повреждения от снега, а также подвержен грибным заболеваниям. Дополнительным испытанием станет открытое и ветреное пространство площади. В ботаническом саду саженцы росли на защищенной поляне. После первой зимовки специалисты оценят их состояние и при необходимости решат, как укреплять и укрывать молодые деревья.

По словам Глеба Кукуричкина, самые старые маньчжурские орехи в ботаническом саду растут уже 25 лет и чувствуют себя хорошо. Однако несколько деревьев еще не дают достаточной статистики для массового использования этой породы. Новые посадки помогут продолжить наблюдения и расширить набор декоративных растений, подходящих северному городу.

Осенние заморозки молодым деревьям повредить не должны: использованы крупномерные саженцы с закрытой корневой системой. Перед устойчивыми холодами их обильно поливают, чтобы почва накопила влагу. «Как только весной сойдет снег и начнет активно оттаивать почва, у корней будет влага, которая так необходима саженцам», — объяснила директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.

После посадки начнется следующий этап работы. Летом деревьям понадобятся регулярный ручной полив, подкормка микроэлементами и защита от вредителей. Именно уход в первые годы должен определить, станут ли необычные саженцы постоянной частью зеленого облика Сургута.

При поддержке Администрации Сургута


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30 октября в 09:16, просмотров: 398, комментариев: 0
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