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Тюменские учреждения культуры подготовили свыше 300 событий к 4 ноября

Тюменская область проведет более 300 мероприятий ко Дню народного единства

Тюменские учреждения культуры подготовили свыше 300 событий к 4 ноября
Фото t.me/av_moor

Более 300 мероприятий пройдут в Тюменской области в честь Дня народного единства. Жителей и гостей региона приглашают на выставки, концерты национальных коллективов, экскурсии, викторины и этнографические программы, сообщает информационный центр правительства области.

В Тюмени праздничная программа начнется 30 октября с книжно-иллюстративной выставки «День народного единства» в областной научной библиотеке имени Менделеева. Областная детская научная библиотека 1 ноября проведет цикл викторин «Что мы Родиной зовем?» и мастер-класс «Браслет единства».

Сразу три мероприятия запланированы 3 ноября во Дворце национальных культур «Строитель». В 17:00 здесь откроется выставка «Единство в узорах и традициях», в 17:30 начнется Большой этнографический диктант, а в 18:00 – концерт «Единая страна – Великая Россия».

В День народного единства, 4 ноября, «Дом Машарова» проведет лекцию о славянских календарных праздниках. В Музейном комплексе имени Словцова организуют обзорные экскурсии и аудиоквест, а в ДК «Нефтяник» состоится праздничный концерт.

К программе присоединятся муниципалитеты региона. В Тобольске 3 ноября пройдет интерактивное занятие «Великие герои Великой страны», а вечером в ДК «Речник» состоится концерт.

Центральная библиотека Ишима проведет этно-квиз «Тайны народов России» и лекторий «Герои Смутного времени». В Ялуторовске запланированы народный калейдоскоп «Разные, но не чужие», выставка «Ялуторовск советский», мастер-класс «Пряничные традиции», праздничный концерт и танцевальная программа под музыку духового оркестра.

Ранее siapress.ru сообщал, что в Тюмени прошел областной фестиваль казачьей культуры «Благовест», приуроченный к Году единства народов России. В программу вошли концерты, этноплощадки, мастер-классы и экспозиция об истории и быте сибирского казачества.


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Сегодня в 18:53, просмотров: 74, комментариев: 0
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