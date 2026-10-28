Интервью с депутатом Думы Сургута о многоэтажках у Саймы, нехватке инфраструктуры и риске остаться без застройщика

В Сургуте планируют застроить территорию 21-22 микрорайонов вдоль рукава Саймы, между Комсомольским проспектом и проездом Тихим. Здесь могут появиться десятки тысяч квадратных метров жилья, детские сады и благоустроенная набережная. Однако проект вызывает немало вопросов: какой высоты будут дома, выдержит ли район дополнительную нагрузку и смогут ли жители повлиять на планы застройки? Об этом и перспективах реализации проекта СИА-ПРЕСС поговорил с депутатом Думы Сургута Алексеем Кучиным.

‒ Какой высоты будут новые дома? Территория расположена у Саймы, и появление высоток может существенно изменить облик района.

‒ Конкретный проект планировки будет разрабатывать застройщик. Именно тогда определят этажность домов. Сейчас эта территория в документах территориального планирования предусмотрена под многоэтажную застройку ‒ грубо говоря, от десяти этажей и выше.

Лично я считаю, что район, по крайней мере вдоль берегов Саймы, не должен быть высотным. Там больше подошла бы малоэтажная застройка ‒ это было бы привлекательнее и интереснее в том числе для жителей.

Мы с коллегами сейчас работаем над тем, чтобы ограничить этажность в некоторых зонах города. Но пока условия такие, и застройщик будет принимать решения при разработке проекта планировки, согласовывая их с администрацией.

Сейчас мы находимся на этапе, когда в документ еще можно внести изменения. Поэтому я очень призываю жителей активно пользоваться этой возможностью. Можно направлять предложения через портал обратной связи или напрямую в департамент архитектуры . Пока договор не заключен, мы можем влиять на то, как будет развиваться территория.

Конечно, основные решения были приняты довольно давно, а сейчас, по сути, меняется механизм их реализации. Глобально что-то изменить, наверное, будет непросто. Но жителям важно высказать свое мнение и рассказать, какой они хотят видеть эту территорию.

‒ Может, было бы лучше вообще ничего не строить на этой территории?

‒ Если там ничего не строить, останется тот самый пустырь, который сейчас выглядит не очень хорошо и не очень безопасно. Получается палка о двух концах.

С одной стороны, хотелось бы видеть красивую малоэтажную застройку. С другой ‒ не хочется оставлять свалку, беспорядок, бродячих собак и заброшенные гаражи.

‒ Насколько существующая инфраструктура готова к появлению новых домов? Хватит ли мест в школах и парковок? Справятся ли дороги с дополнительной нагрузкой?

‒ Естественно, понадобятся школы. Среди ближайших объектов ‒ школа в 24-м микрорайоне, строительство которой скоро начнется, а также уже построенная школа в ЖК «Георгиевский». Мы ждем, когда ее выкупят и передадут муниципалитету. Кроме того, школы предусмотрены в районе Поймы.

Важно, чтобы планы жилищного строительства были синхронизированы со сроками ввода социальных объектов. Это касается и школ, и детских садов, и новой поликлиники на улице Геологов, которую мы тоже очень ждем. Очевидно, что жители новых домов будут к ней прикреплены.

Что касается дорог и парковок, парковочные места должны быть предусмотрены внутри микрорайона. Из дорожных объектов здесь планируется строительство улицы Ивана Кайдалова с соединением с проездом Тихим. Других планов строительства дорог в этом месте нет. Мы отказались от эстакады над Саймой, поэтому других вариантов выезда, кроме как через улицу Мелик-Карамова и Комсомольский проспект, не остается.

‒ Какой будет набережная Саймы? Останется ли берег общедоступным и не получится ли так, что новые дома фактически отрежут жителей микрорайонов от воды?

‒ Нет. Эти территории должны быть переданы городу. И проезды, и набережная должны остаться в муниципальной собственности. Ничего закрывать не будут.

‒ Эта территория не входит в зону затопления? Не возникнет ли проблем с размывом берега со временем?

‒ На данном этапе эти вопросы еще не обсуждаются. Ими будет заниматься застройщик при разработке проекта планировки, когда потребуется проводить геодезические и другие необходимые исследования. При проектировании должны быть учтены все возможные риски. Поэтому эти вопросы будут решаться позднее. Пока главное ‒ определить базовые параметры договора: что мы предоставляем застройщику и что хотим получить взамен.

‒ На ваш взгляд, как изменится жизнь людей, которые уже живут в 21-22 микрорайонах? Что они получат от реализации проекта, а с какими неудобствами или проблемами могут столкнуться?

‒ Здесь нельзя дать однозначный ответ. С одной стороны, появится дополнительное жилье, а значит, увеличится нагрузка на существующую инфраструктуру. С другой стороны, проект предусматривает строительство детских садов, проездов и реконструкцию инженерных сетей. Все это пойдет на пользу в том числе жителям соседних домов. То же самое касается благоустройства набережной.

У проекта есть свои плюсы и минусы. За всех я, конечно, говорить не могу. Для кого-то развитие территории важно, а кто-то предпочел бы оставить все как есть. Свое виденье я тоже направлю в адрес Департамента архитектуры и Градостроительства.

Поэтому каждый должен решить для себя, как он относится к проекту. И нынешнее общественное обсуждение как раз дает возможность высказать свою позицию.

‒ Ранее сообщалось, что в 21-22 микрорайонах планируют построить 75 тысяч квадратных метров жилья и один детский сад. Теперь речь идет о 60 тысячах квадратных метров и двух детсадах. С чем связаны изменения?

‒ Там первоначально был другой застройщик, насколько помню, еще «Северстрой» начинал. Сейчас администрация города хочет ввести этот земельный участок в оборот. Экономическая модель проекта предусматривает до 66 тысяч квадратных метров жилья и два детских сада. Первый детский сад рассчитан на 250 мест. По условиям договора, который сейчас предлагают обсудить жителям, застройщик обязан будет только спроектировать его. Второй детский сад, на 150 детей, будет встроенным, то есть расположится не в отдельно стоящем здании, а внутри жилого комплекса. Это совсем другая история, которая, к сожалению, не всегда хорошо работает.

Сейчас администрация сформулировала условия договора КРТ, в которых прописаны базовые параметры: площадь застройки, социальные обязательства застройщика, проектирование и строительство детских садов, пункта полиции, внутримикрорайонных дорог с последующей передачей городу. И, что очень важно, предусмотрена передача администрации почти пяти тысяч квадратных метров жилья. Квартиры должны будут предоставляться льготным категориям граждан, в том числе детям-сиротам, а также использовать для расселения аварийных домов.

Когда определится застройщик, он должен будет разработать проект планировки территории. Поэтому параметры еще могут скорректировать. Например, жилья может оказаться меньше или детский сад получится больше. Эти вопросы будут решаться на этапе разработки проекта планировки. Согласование проекта планировки также будет проходить через процедуру публичных обсуждений. Затем Дума города должна будет внести соответствующие изменения в документы территориального планирования.

‒ Предусмотрен ли выкуп существующих строений? Какие именно здания и участки попадут под него?

‒ Насколько я помню, там есть и часть жилых домов, которые необходимо выкупить и расселить. Есть также нежилые помещения, попадающие в зону застройки. Их выкуп тоже станет обязанностью застройщика, который победит в конкурсе.

‒ Сейчас строительный рынок находится в кризисе. Сможет ли кто-то из застройщиков в нынешних условиях взяться за этот проект КРТ?

‒ У нас уже был опыт, когда конкурсы не состоялись либо их приходилось объявлять повторно, в том числе из-за различных нарушений. Конечно, есть вероятность, что с учетом нынешней ситуации никто не заявится или предложенные условия окажутся неинтересными для застройщиков.

Сейчас сложно что-либо прогнозировать. Даже непонятно, какой будет ситуация через два месяца, когда теоретически мог бы состояться конкурс. Пока проект находится на этапе определения условий договора. Что будет дальше, сказать сложно.