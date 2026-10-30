В Сургуте отменили четыре московских рейса и задержали самолеты во Внуково

Масштабный сбой в работе московского авиаузла отразился на расписании аэропорта Сургута. Согласно данным онлайн-табло утром 30 октября, отменены четыре рейса между Сургутом и Шереметьево, еще несколько самолетов, связанных с Москвой, задерживаются.

Из Сургута отменили два рейса «Аэрофлота» в Шереметьево:

SU1511, вылет которого был запланирован на 04:30;

SU1513 с плановым временем отправления в 08:00.

Не состоялись и два утренних прилета «Аэрофлота» из Москвы. Рейс SU1510 должен был прибыть в Сургут в 03:30, а SU1512 — в 06:55. Оба на онлайн-табло отмечены как отмененные.

Задержки затронули и направление во Внуково. Вылет рейса Utair UT248 из Сургута перенесли с 07:00 на 10:00. Обратный рейс UT295, который должен прибыть из Москвы в 16:35, ожидается в 17:50.

Нарушения расписания возникли на фоне ограничений в аэропортах Москвы. Во Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском задержали или отменили сотни рейсов, некоторые самолеты ушли на запасные аэродромы.

Ранее мы рассказывали, что аэропорт Сургута отменил московские рейсы после введения ограничений. Тогда максимальная задержка вылета превысила 19 часов.