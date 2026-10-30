Суд взыскал миллион рублей с транспортной компании за гибель ребенка в ДТП в Югре

Радужнинский городской суд взыскал миллион рублей компенсации морального вреда в пользу отца, чей малолетний сын погиб в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба судов Югры. Авария произошла в октябре 2023 года на трассе Москва — Челябинск. Во время дождя автопоезд с тягачом КАМАЗ занесло, после чего он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia Rio. Легковая машина потеряла управление и врезалась в другой автомобиль.

Водитель Kia Rio и его пассажиры, включая сына истца 2016 года рождения, погибли на месте. Вину водителя автопоезда подтвердили материалы дела.

Грузовик принадлежал ООО «Транспортные технологии». В момент аварии водитель исполнял трудовые обязанности, поэтому отец ребенка предъявил требования к его работодателю. Компания добровольно выплачивать компенсацию отказалась. Суд частично удовлетворил иск и взыскал с организации миллион рублей компенсации, 50 тысяч рублей расходов на представителя, а также три тысячи рублей государственной пошлины.

Ранее siapress.ru писал о том, что суд обязал другого перевозчика выплатить пассажиру один миллион рублей после смертельного ДТП. Автобус опрокинулся на трассе Р-404: две женщины погибли, еще три человека получили травмы.