В Югре задержали подозреваемого в двойном убийстве рыбаков спустя 24 года

В Югре 75-летнего жителя Сургутского района обвинили в убийстве двух рыбаков, совершенном более 24 лет назад. Мужчину задержали сотрудники уголовного розыска совместно со следователями регионального управления СК, сообщает МВД Югры.

В августе 2002 года в реке возле поселка Банный нашли тело жителя Сургута с огнестрельным ранением груди. Незадолго до гибели он отправился на рыбалку со знакомым, который после этого считался пропавшим. Его останки обнаружили спустя год — примерно в десяти километрах ниже по течению.

Следователи возбудили уголовное дело о двойном убийстве, но установить причастного тогда не смогли. К расследованию вернулись в октябре 2026 года: оперативники повторно изучили материалы и разыскали людей, которые жили в районе происшествия и увлекались рыбалкой. Сотрудники полиции нашли очевидца конфликта, предшествовавшего гибели мужчин. Полученные сведения позволили выйти на предполагаемого участника событий.

По версии правоохранительных органов, ссора между рыбаками произошла из-за поврежденной сети. Обвиняемый якобы отправился на лодке вслед за плавсредством двух мужчин, догнал их и несколько раз выстрелил из охотничьего ружья. После их гибели он сбросил тела в реку. Мужчине предъявили обвинение по статье об убийстве двух человек. Суд отправил его под домашний арест. Расследование продолжается, окончательную оценку обстоятельствам даст суд.

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