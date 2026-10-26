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Сургутские врачи спасли двухлетнего ребенка, опрокинувшего на себя ковшик с кипятком

Медики Сургута спасли двухлетнего ребенка после ожога кипятком

Сургутские врачи спасли двухлетнего ребенка, опрокинувшего на себя ковшик с кипятком
Фото Депздрава Югры

В Сургуте медики спасли двухлетнего ребенка, который опрокинул на себя ковш с кипятком. Мальчик получил ожоги груди, живота, правого плеча и предплечья общей площадью около 20% поверхности тела, сообщил департамент здравоохранения Югры. Пока скорая ехала на вызов, фельдшер по приему и передаче вызовов Сургутской станции скорой помощи Галина Логунова оставалась на связи с мамой. Она объяснила, что обожженные участки нужно охлаждать прохладной проточной водой и нельзя наносить на них масла и мази.

Прибывшая бригада Сургутской районной поликлиники оценила состояние ребенка как тяжелое. Медики провели обезболивание и седацию, обеспечили венозный доступ, наложили стерильные повязки и экстренно доставили мальчика в Ожоговый центр Сургутской городской клинической больницы. Ребенка поместили в палату интенсивной терапии. Врачи стабилизировали жизненно важные показатели и остановили развитие ожогового шока.

«На данный момент, на фоне проведенного лечения, состояние ребенка стабильное, средней степени тяжести, динамика положительная. Большая площадь ожогов уже эпителизировалась. О выписке пока речь не идет, планируются перевязки до полного заживления ран», — рассказал заведующий Ожоговым центром Вадим Айкин. Сейчас мальчик продолжает лечение в профильной палате. Медики напоминают родителям, что емкости с кипятком и горячей пищей нельзя оставлять в доступных для детей местах.

Ранее мы рассказывали, что сургутские врачи стабилизировали состояние двух девочек, спасенных из горящей квартиры. После кислородной поддержки и очистки дыхательных путей детей перевели из реанимации в педиатрическое отделение. siapress.ru


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Сегодня в 15:34, просмотров: 286, комментариев: 0
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