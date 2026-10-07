Губернатор Югры поздравил Владимира Путина с днем рождения

Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения 7 октября. В своем обращении глава региона назвал период его руководства страной «временем возрождения, достижений и национальной гордости».

По мнению губернатора, интересы людей определяют решения президента и задают ориентиры для регионов. Руслан Кухарук отметил, что Югра участвует в достижении национальных целей: реализует социальные проекты, повышает инвестиционную привлекательность, расширяет меры поддержки и укрепляет позиции в топливно-энергетическом комплексе страны.

Губернатор поздравил президента от имени жителей округа и от себя лично, пожелав здоровья, энергии и успехов в решении государственных задач.

С именем Владимира Путина связана целая эпоха в истории нашей страны. «Эпоха Путина» – время возрождения, достижений и национальной гордости. Россия до Путина и Россия при Путине – это совершенно разные вещи, как небо и земля. Путин поднял страну с колен. В социальном плане – кратно улучшил жизнь людей, добился увеличения продолжительности жизни. В инфраструктурном – это время строительства самых современных заводов, научных центров, школ, больниц, аэропортов, дорог, мостов.