Гостиница межуниверситетского кампуса в Тюмени практически достроена

Гостиничный комплекс для преподавателей межуниверситетского кампуса в Тюмени готов на 97%. Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на начальника регионального Главного управления строительства Валерия Киселева, который представил ход работ на форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге.

Строительство идет одновременно по двум этапам. Первый включает гостиницу, второй — девять объектов общей площадью более 150 тысяч квадратных метров. По всем корпусам практически завершили устройство свайного поля, подрядчики работают на площадках.

«Строительство межуниверситетского кампуса изначально задумывалось как интеграция в городскую среду. Он расположится у озера Круглое и реки Тура. Проект свяжет студенческий городок с Лесопарком имени Гагарина, где появятся самая длинная в России экотропа и археопарк», — рассказал Валерий Киселев.

Рядом с кампусом уже строят подъездные дороги и дублер улицы Мельникайте. Также проект предусматривает тротуары, велодорожки с закольцованным маршрутом, набережные и причалы.

Работы ведут в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее siapress.ru сообщал, что гостиницу тюменского кампуса планируют ввести в эксплуатацию в конце 2026 года, а все объекты завершить в 2028-м. Проект объединит пять вузов региона — ТюмГУ, ТИУ, ТюмГМУ, ГАУ Северного Зауралья и ТГИК. Инфраструктура будет доступна всем горожанам.