Сургутян приглашают на высадку деревьев в Сквере юных инженеров в 25-м мкрн

В пятницу, 9 октября, в 14:30 жители Сургута смогут принять участие в высадке деревьев в Сквере юных инженеров. Об этом сообщил депутат городской думы Алексей Кучин.

Сквер находится в 25-м микрорайоне, на проезде Первопроходцев, около Сургутской технологической школы, за магазином «Принцип». Инвентарь и саженцы участникам предоставят организаторы.

«С коллегой Диной Бигловой-Фатовой мы взяли над ним шефство, сейчас там начинаются работы по благоустройству и наведению порядка, но помощь жителей также очень важна!» — написал депутат.

Ранее siapress.ru рассказывал, как сургутяне высадили 34 саженца в Сквере Дружбы народов. К озеленению присоединились представители национально-культурных объединений, молодежь, волонтеры и сотрудники городских служб.