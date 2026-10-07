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В сургутском Сквере юных инженеров на Первопроходцев пройдет высадка деревьев

Сургутян приглашают на высадку деревьев в Сквере юных инженеров в 25-м мкрн

В сургутском Сквере юных инженеров на Первопроходцев пройдет высадка деревьев
Фото администрации Сургута

В пятницу, 9 октября, в 14:30 жители Сургута смогут принять участие в высадке деревьев в Сквере юных инженеров. Об этом сообщил депутат городской думы Алексей Кучин.

Сквер находится в 25-м микрорайоне, на проезде Первопроходцев, около Сургутской технологической школы, за магазином «Принцип». Инвентарь и саженцы участникам предоставят организаторы.

«С коллегой Диной Бигловой-Фатовой мы взяли над ним шефство, сейчас там начинаются работы по благоустройству и наведению порядка, но помощь жителей также очень важна!» — написал депутат.

Ранее siapress.ru рассказывал, как сургутяне высадили 34 саженца в Сквере Дружбы народов. К озеленению присоединились представители национально-культурных объединений, молодежь, волонтеры и сотрудники городских служб.


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Сегодня в 09:55, просмотров: 252, комментариев: 0
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