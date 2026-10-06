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Тюменская область направит на срочную службу около 1500 человек

В Тюменской области отправка призывников на срочную службу начнется 10 октября

Тюменская область направит на срочную службу около 1500 человек
Фото администрации Сургута

Призывники Тюменской области начнут отправляться к местам прохождения срочной службы с 10 октября. Об этом «Вслух.ру» сообщил военный комиссар региона Сергей Вахрушев.

«В сентябре-декабре для прохождения военной службы будет направлено около 1500 военнослужащих по призыву, — прокомментировал Сергей Анатольевич „Вслух.ру“. — С учетом проведения комплекса мероприятий по формированию воинских команд призывники со сборного пункта Тюменской области начнут убывать с 10 октября».

Военком подчеркнул, что срочников не будут направлять для выполнения задач СВО в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области, на территорию Украины.

«Задачи специальной военной операции выполняют военнослужащие, заключившие контракт о прохождении военной службы, — говорит Сергей Вахрушев. — Граждане, подлежащие призыву, могут поступать в добровольческие формирования, если в отношении них отсутствует решение о призыве на военную службу или направление на альтернативную гражданскую службу».

По словам военкома, на время пребывания в добровольческих формированиях предоставляется отсрочка. Ее оформляют без личной явки — на основании документов в личном деле призывника и справки из воинской части.

«Хочу подчеркнуть, что граждане, которые не менее шести месяцев участвовали в боевых действиях или выполняли задачи при проведении контртеррористической операции, освобождаются от призыва на воинскую службу», — отметил военный комиссар.

Напомним, siapress.ru рассказывал, что с 2026 года призывные мероприятия в России проводят в течение всего календарного года. При этом отправка призывников к местам службы сохраняет два основных периода: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.


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Сегодня в 17:37, просмотров: 220, комментариев: 0
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