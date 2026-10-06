В Сургуте при промывке водопровода на Мелик-Карамова возможно ухудшение качества воды

В 22-м микрорайоне Сургута во время промывки водопровода возможно кратковременное ухудшение качества холодной воды. Как сообщает городской Горводоканал, работы «Сибпромстроя №18» запланированы с 9:00 5 октября до 6 октября без отключения потребителей.

Специалисты промывают сеть диаметром 200 миллиметров на участке от задвижки в паркинге до узла учета на улице Мелик-Карамова, 88. Время завершения работ в сообщении не указано.

Горводоканал также опубликовал сведения о снижении параметров холодного и горячего водоснабжения, запланированном на 5 октября на девяти центральных тепловых пунктах «Городских тепловых сетей». Причина — отключение электричества для замены приборов учета. В перечне затронутых объектов указаны пожарные гидранты:

ЦТП-41, с 9:00 до 10:30 — Маяковского, 14 и 16, проспект Мира, 44;

ЦТП-79, с 10:30 до 11:30 — 30 лет Победы, 62, Иосифа Каролинского, 15;

ЦТП-52, с 9:00 до 10:00 — Федорова, 59, 61/1 и 69;

ЦТП-57, с 10:30 до 11:30 — Югорская, 9;

ЦТП-65, с 13:30 до 14:30 — Гагарина, 14, Энергетиков, 9 и 13, Просвещения, 39, 41 и 44;

ЦТП-13, с 9:00 до 10:00 — Островского, 16/1, 18, 20/1, 24 и 26, Пушкина, 19;

ЦТП-19, с 10:00 до 11:30 — бульвар Писателей, 21 и 21/1, Островского, 15 и 29;

ЦТП-14, с 13:30 до 14:30 — Пушкина, 23, 27 и 29, Островского, 32 и 40;

ЦТП-40, с 14:30 до 15:30 — проспект Мира, 26а, Студенческая, 21.

Перечисленные адреса обозначают расположение гидрантов, а не список домов с отключением воды.

В предприятии подчеркнули, что речь идет о работах на сетях сторонних организаций, а не самого Горводоканала. Сводку на 5-11 октября дополняют по мере поступления информации от владельцев сетей и управляющих компаний.