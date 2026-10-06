В Югре запустили первый в России специальный маршрут для беспилотников длиной 440 км

В Югре запустили первый в России специальный воздушный маршрут для беспилотников — U1 протяженностью 440 километров. Об этом сообщает «Стройкомплекс Югры» со ссылкой на Минтранс России. Маршрут проходит на высоте 800–830 метров в новом классе воздушного пространства H. Использовать его смогут дроны, оснащенные системами идентификации, навигации и безопасности.

Для полетов по U1 не потребуется вводить местные и временные режимы ограничения использования воздушного пространства. Это упростит регулярную работу гражданских беспилотников. «Первой задачей нового маршрута станет мониторинг лесных пожаров в Югре. В дальнейшем создание таких маршрутов может расширить возможности гражданских беспилотников в логистике, мониторинге инфраструктуры и территорий», — отметили в Минтрансе РФ.

В строительстве такие технологии могут применяться для наблюдения за протяженными объектами и трассами, а также доставки материалов на удаленные площадки.

Напомним, правительство Югры 5 октября актуализировало концепцию развития беспилотных транспортных систем до 2035 года. Изменения касаются технологических решений, возможных рисков и инфраструктуры. В округе беспилотники уже помогают доставлять грузы в отдаленные поселки и контролировать состояние лесов и трубопроводов.