Югра направила «Газпрому» заявку на дополнительную поставку топлива для «Северавтодора»

Югра направила в «Газпром» полный пакет документов для дополнительной поставки топлива. Как сообщает «Стройкомплекс Югры», об этом на заседании правительства рассказал заместитель губернатора Азат Ислаев. Власти ожидают ответ с условиями оплаты и пунктом поставки в ближайшие дни.

Регион планирует направить топливо «Северавтодору». По словам заместителя губернатора Натальи Огородниковой, эта мера должна помочь отрегулировать цены на частных АЗС, где в конце сентября топливо стоило очень дорого.

С 26 сентября по 3 октября запасы топлива в округе выросли примерно на 14%. Рост зафиксировали в Нефтеюганском, Кондинском и Ханты-Мансийском районах, Нефтеюганске и Югорске.

За ту же неделю частные заправки снизили стоимость литра АИ-92 на 57 копеек, АИ-95 — на 30 копеек, дизеля — на 1 рубль 6 копеек.

Ранее 46% участников опроса СИА-ПРЕСС заявили об ухудшении ситуации с топливом после обещания властей увеличить поставки на АЗС Югры. Регион договорился с нефтяными компаниями нарастить суточные объемы бензина и дизеля на фоне повышенного спроса и очередей на заправках.