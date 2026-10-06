Школы и детсады Сургута убрали снег и наледь для безопасности детей

В образовательных учреждениях Сургута очистили входы и дорожки от снега и наледи, а опасные участки оградили сигнальными лентами. Как сообщает администрация города, меры приняли для предотвращения детского травматизма во время непогоды.

Мокрый снег и наледь удалили с навесов над входами и теневых навесов игровых площадок. Там, где возможен сход снега, ограничили проход. При необходимости на таких участках организовали дежурство, чтобы не допускать детей в опасные зоны.

Пешеходные дорожки от калиток до зданий и ступени очистили и обработали противогололедными материалами. Педагоги также провели с детьми беседы о правилах поведения во время снегопада и гололеда.

Об угрозах безопасности людей горожан просят сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.

Ранее siapress.ru сообщал, что МЧС предупредило жителей Югры об опасных гололедно-изморозевых отложениях 5-6 октября. Жителей округа призвали соблюдать осторожность из-за неблагоприятных погодных условий.