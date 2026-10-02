Суши-бар Sushibar by Anar в Сургуте закрыли на 90 суток после санитарной проверки

Сургутский городской суд приостановил работу Sushibar by Anar на 90 суток. Как сообщает Роспотребнадзор Югры, внеплановую проверку заведения провели после нескольких сообщений об острых кишечных инфекциях у посетителей. Связь заболеваний с конкретными блюдами ведомство в опубликованном сообщении не устанавливает.

Проверка, согласованная с прокуратурой, выявила нарушения в организации приготовления и хранения еды. Сырые полуфабрикаты хранили вместе с готовой продукцией, температурный режим соблюдали не всегда. Планировка кухни допускала пересечение потоков сырья и готовых блюд. Проверяющие также указали на состояние производственных помещений, отсутствие маркировки на разделочном инвентаре и медицинских книжек с необходимыми отметками у части сотрудников.

Помещения опечатали, а материалы передали в суд. Суд признал предпринимателя виновным в нарушении санитарных требований к организации питания и назначил приостановление деятельности на 90 суток. Предприниматель может попросить о досрочном открытии, если специалисты подтвердят устранение нарушений.