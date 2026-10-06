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Сургутские полицейские за один рейд выловили для проверки 120 мигрантов

Полиция Сургута возбудила 26 уголовных дел о фиктивной регистрации после миграционного рейда

Сургутские полицейские за один рейд выловили для проверки 120 мигрантов
Фото УМВД Югры

В Сургуте после проверки соблюдения миграционного законодательства возбудили 26 уголовных дел о фиктивной регистрации. Как сообщает УМВД Югры, в отдел по вопросам миграции доставили более 120 иностранных граждан. Рейд провели городские и окружные полицейские при поддержке силовых подразделений Росгвардии. Они проверяли законность пребывания иностранцев в России и их трудоустройства в Сургуте.

У всех доставленных установили личности, проверили документы, подтверждающие право находиться в стране, провели фотографирование и сняли отпечатки пальцев. Уголовные дела возбудили по статье 322.2 УК РФ, предусматривающей ответственность за фиктивную регистрацию. Также сотрудники полиции выявили 66 административных правонарушений. В Центр временного содержания иностранных граждан поместили 25 человек.

В окружном УМВД отметили, что миграционные проверки продолжаются на постоянной основе. Сообщить о нарушениях можно по телефонам 02, с мобильного — 102, либо по номеру 112.

Ранее siapress.ru сообщал, что за восемь месяцев 2026 года полиция провела в Югре более шести тысяч миграционных проверок в жилом секторе и местах работы иностранцев — в 2,3 раза больше, чем годом ранее. За этот период из страны выдворили 1 982 иностранных гражданина против 331 за аналогичный период прошлого года.


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Сегодня в 14:21, просмотров: 192, комментариев: 0
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