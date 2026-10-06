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В Югре можно посмотреть на 80 подлинных работ Франсиско Гойи

Выставка «Капричос» Франсиско Гойи в Ханты-Мансийске продлится до 6 декабря

В Югре можно посмотреть на 80 подлинных работ Франсиско Гойи
Фото t.me/ugrasok

В Государственном художественном музее в Ханты-Мансийске открылась выставка «Капричос. Офорты Франсиско Гойи», на которой представили 80 подлинных работ испанского художника. Как сообщает «Югра СОК», произведения привезли из Ирбитского государственного музея изобразительных искусств имени В. А. Карпова. Экспозиция будет работать до 6 декабря.

Цикл «Капричос» создан в конце XVIII века. В этих гравюрах Гойя с иронией изображает пороки, страхи и предрассудки испанского общества. Его художественный подход повлиял на европейский романтизм и предвосхитил искусство XX века.

«Благодаря нашему проекту „Гастрольная карта Югры“ у жителей и гостей округа есть редкая возможность вживую увидеть работы мастера, изменившего историю европейского искусства. Гойя создал эти офорты в конце XVIII века, но они до сих пор поражают смелостью. Художник без прикрас показал пороки общества, человеческие страхи и надежды. Все то, что волнует людей вне времени и границ. Среди восьмидесяти листов и самый известный — „Сон разума рождает чудовищ“, название которого давно стало крылатой фразой», — отметила заместитель губернатора Югры Елена Майер.

Выставку организовали благодаря сотрудничеству художественных музеев Югры и Ирбита.

Ранее siapress.ru рассказывал, что «Гастрольная карта Югры» объединяет концерты, спектакли, выставки и лекции с участием муниципалитетов округа и регионов УрФО. Частью развития единого культурного пространства стала и «Музыкальная экспедиция»: ее участники посетили восемь сел и деревень Югры с бесплатными концертами, преодолев более 600 километров.


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06 октября в 17:01, просмотров: 668, комментариев: 0
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