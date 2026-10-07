Сургутянина беспокоила температура, но это оказалось опасной сердечной инфекцией

Сургутские кардиохирурги заменили поврежденный клапан сердца 65-летнему жителю Нижневартовска, которого беспокоила только высокая температура. Как сообщает директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов, у пациента диагностировали инфекционный эндокардит — воспаление внутренней оболочки сердца.

У Виталия не было давящей боли в груди, одышки или проблем с давлением. Температура поднималась до 38 градусов и выше, снижалась после жаропонижающих, но затем возвращалась.

Заболевание повредило митральный клапан, поэтому мужчину экстренно госпитализировали в Сургут. После дополнительного обследования бригада под руководством Олега Ибрагимова заменила клапан механическим протезом.

В первые дни после операции пациент передвигался с ходунками. Специалисты отделения медицинской реабилитации помогали ему постепенно возвращать силу и выносливость. Рядом находилась супруга, которая специально взяла отпуск, чтобы поддержать мужа. Свой 65-летний юбилей Виталий встретил в больничной палате.

«После серьезной операции восстановление требует времени и терпения. Наша задача — постепенно вернуть пациенту силу, выносливость и уверенность в своих движениях, чтобы он смог самостоятельно вернуться к привычной жизни», — говорит заведующая стационарным отделением медицинской реабилитации Ольга Золотенкова.

В кардиоцентре рекомендуют обсудить с врачом температуру, которая сохраняется дольше обычного или возвращается после лечения: причина может потребовать дополнительного обследования.

Ранее siapress.ru рассказывал, что в Окружном кардиоцентре сформировали специализированную команду для лечения инфекционного эндокардита. Ее организовали по принципу «Аортальной команды», которая объединяет специалистов разных направлений для оказания помощи наиболее тяжелым пациентам.