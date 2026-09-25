В Югре мать оштрафовали на 65 тысяч рублей после ДТП сына на питбайке

Мировой судья в Югре оштрафовал женщину на 65 тысяч рублей за то, что она неоднократно допускала несовершеннолетнего сына к езде на питбайке по дорогам общего пользования. Как сообщает пресс-служба судов Югры, подросток в августе 2025 года попал в ДТП и получил травмы средней тяжести. Суд признал мать виновной в вовлечении несовершеннолетнего в действия, опасные для его жизни.

Женщина купила сыну 2010 года рождения питбайк с двигателем объемом 125 куб. см, способный развивать скорость более 50 км/ч. По данным пресс-службы, для управления таким транспортом требуется водительское удостоверение категории «А1». У подростка не было ни прав, ни опыта вождения.

Суд установил, что с 2 июня по 17 августа 2025 года мать не менее трех раз допускала сына к поездкам на питбайке по дорогам общего пользования. 17 августа он попал в аварию.

Женщина не признала вину. По ее словам, питбайк за 114 тысяч рублей предназначался для катания в лесу, а о выездах сына на дороги она не знала. Изучив доказательства, суд отверг ее доводы. Помимо штрафа, питбайк конфисковали в доход государства.