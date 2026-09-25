Эрмитаж проведет Дни музея на Барсовой горе в Сургутском районе в 2027 году

Государственный Эрмитаж планирует провести Дни музея на Барсовой горе в Сургутском районе в 2027 году. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук по итогам подписания соглашения с музеем на XII Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

Соглашение предусматривает совместные научные экспедиции, работу с архивными фондами и новые проекты. Особое внимание стороны намерены уделить сотрудничеству с музейно-научным комплексом «Барсова гора». Как отметил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, находки с этой территории хранятся в музеях разных стран и вызывают интерес исследователей.

Еще одним шагом станет участие Эрмитажа в научной программе III Форума северных муниципалитетов. Он пройдет в октябре 2026 года в Сургутском районе.

На форуме Югра заключила и второе соглашение — с Государственным историческим музеем. Стороны планируют совместные выставки, образовательные программы и стажировки для сотрудников окружных музеев. Кроме того, Кухарук обсудил с генеральным директором музея Алексеем Левыкиным возможность провести Дни Югры в Москве в преддверии 100-летия региона.

Губернатор также рассказал о представленном на форуме исследовании «Российский культурный код» — проекте «Газпром-Медиа Холдинга». По его оценке, результаты исследования могут помочь при подготовке культурных проектов в округе.

Во время поездки в Санкт-Петербург Кухарук встретился с генеральным директором Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина Юрием Носовым. Они обсудили совместные просветительские проекты. В Югре продолжают открывать электронные читальные залы библиотеки в образовательных учреждениях — власти региона планируют создавать не менее трех таких залов ежегодно.