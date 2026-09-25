Сургут занял 59-е место в России по уровню доходов жителей

Средний доход на одного жителя Сургута составил 70 тысяч рублей в месяц. Сразу уточним: речь идет не о средней зарплате. В эту сумму входят все денежные поступления – от зарплаты и пенсии до пособий, доходов от бизнеса, процентов по вкладам и дивидендов, следует из данных Финансового университета при Правительстве России, с которыми ознакомился СИА-ПРЕСС.

За девять месяцев 2026 года Сургут занял 59-е место в стране по размеру доходов. Такие же показатели, например, у жителей Череповца и Серпухова. Всего специалисты оценили доходы жителей 170 российских городов с населением более ста тысяч человек.

При этом среди соседей по Югре Сургут оказался впереди. В Нижневартовске средний доход оценили в 66 тысяч рублей, в Нефтеюганске – в 67 тысяч, в Ханты-Мансийске – в 65 тысяч рублей. Для сравнения, в Тюмени показатель составил 78 тысяч рублей.

За год доходы сургутян, по расчетам Финансового университета, выросли на 8%. Правда, здесь город уже находится ближе к концу рейтинга – на 124-м месте из 170. В Нижневартовске и Ханты-Мансийске рост составил 9%, в Нефтеюганске – те же 8%.

Для сравнения, быстрее всего доходы росли в Артеме, Екатеринбурге и Батайске – сразу на 21% за год. А самые большие суммы исследователи получили для Москвы – 102 тысячи рублей на человека, Химок и Красногорска – по 101 тысяче.

Ранее в администрации Сургута также отмечали рост доходов горожан. По итогам 2025 года они увеличились примерно на 8% в номинальном выражении и почти на 4% с учетом роста цен. При этом сургутяне стали осторожнее тратить деньги и больше экономить.