Власти Югры рассказали, как решают проблему медведей у поселков

Жители Югры продолжают сообщать о встречах с медведями возле дорог, дачных кооперативов, мусорных площадок и населенных пунктов. Особенно остро проблему поднимают жители Октябрьского района, где поселки окружены тайгой.

«Живу в Октябрьском районе, поселки окружены тайгой, серьезная проблема с медведями существует уже не первый год, мы просто уже боимся жить в поселках, выходить из дома, пожалуйста, решайте проблему быстрее», − написала югорчанка Людмила Г. в комментариях под постом губернатора Югры Руслана Кухарука.

В департаменте недропользования и природных ресурсов региона объяснили, что одна из причин выхода зверей к людям − доступная пища. В Югре леса занимают 50,4 млн гектаров, однако медведи могут приходить туда, где легко найти еду.

Жителям округа отдельно напомнили, что подкармливать диких животных запрещено. Пищевые отходы возле населенных пунктов и прикорм у дорог могут приучить медведей искать пищу рядом с людьми. В дальнейшем это создает угрозу и для самих животных, и для жителей.

В Октябрьском районе сейчас проводят мероприятия по регулированию численности диких животных на территориях охотничьих угодий, прилегающих к населенным пунктам. За 2025 год и девять месяцев 2026-го выдали 48 разрешений на регулирование численности медведей, по ним изъяли пять животных.

«Для профилактики выходов диких животных ликвидируются стихийные свалки бытовых отходов в черте поселков, обеспечивается своевременный вывоз мусора из контейнеров, местному населению рекомендовано перевести домашних животных на вольерное содержание», − указали в Депнедра.

Кроме того, департамент ежегодно распределяет среди охотников разрешения на добычу медведей. В 2025 году в общедоступных охотничьих угодьях выдали 99 таких разрешений, в 2026-м − 40.

Проблема остается актуальной и в других городах Югры. Например, ранее медведь, который неоднократно выходил на территорию Нягани, устранил охотник, получивший разрешение на регулирование численности опасного животного.

О том, почему медведи в последнее время все чаще выходят к людям в Югре и когда такие встречи могут прекратиться, мы ранее рассказывали в обзоре СИА-ПРЕСС.