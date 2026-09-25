Наблюдатели одной из политических партий направили несколько обращений с избирательных участков Сургута

За время избирательной кампании в ТИК Сургута поступило 16 обращений и жалоб. Несколько из них пришли непосредственно в дни голосования от наблюдателей одной из политических партий с разных участков. Об этом на итоговом брифинге рассказала председатель городской ТИК Светлана Гаранина.

По ее словам, с тех же участков жалоб от общественных наблюдателей и представителей других политических партий не поступало.

Часть претензий касалась работы со списками избирателей и возможности фотографировать документы, содержащие персональные данные. «В списках есть персональные данные. Это запрещено снимать без уведомления и без желания избирателей. И, в связи с этим, когда им делают замечания, начинаются такие жалобы», − сказала председатель ТИК.

Гаранина также отметила, что подобные ситуации отвлекали участковые комиссии от работы. При этом по всем обращениям ТИК запрашивала объяснения у УИК и давала официальные ответы.

На вопрос о том, были ли жалобы обоснованными, председатель ТИК ответила отрицательно. До суда ни одно из обращений не дошло.

При этом, по словам Гараниной, нарушений непосредственно на избирательных участках в Сургуте зафиксировано не было.

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