В Тюмени к 440-летию города открыли макет Тюменского острога

На Исторической площади Тюмени открыли макет острога, с которого началась история города — каким он был спустя сто лет после основания. Об этом сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев. В церемонии участвовали почетные жители, общественники, депутаты, руководители предприятий и молодежь.

Макет стал одним из подарков городу в год его 440-летия. Его установили в историческом центре, откуда открывается вид на мост Влюбленных. По словам главы города, идею проекта долго обсуждали и искали решение, которое позволит сделать историю Тюмени частью повседневного городского пространства.

Афанасьев подчеркнул, что реконструкция научно обоснована: авторы опирались на исторические исследования, воссоздавая облик острога. Скульпторы дополнили макет фигурами стрельцов и кузнеца за работой. Глава города поблагодарил исследователей, скульпторов, архитекторов и специалистов по благоустройству, которые участвовали в проекте.

Интерес к макету возник еще до открытия: жители публиковали его фотографии и видео в соцсетях. В первые часы после церемонии к нему начали приходить экскурсионные группы. Афанасьев предложил тюменцам посетить новое городское пространство вместе с детьми и познакомить их с историей первого русского города Сибири.