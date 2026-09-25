Минфин предложил НДС 22 процента на зарубежные онлайн-покупки с 2027 года

Минфин предложил с 2027 года облагать зарубежные онлайн-покупки НДС по ставке 22 процента независимо от стоимости товара. Об этом сообщает РБК со ссылкой на бюджетный пакет, внесенный ведомством в правительство. Уплачивать налог в качестве налоговых агентов должны будут электронные торговые площадки. Решение об изменении правил пока не принято.

Одновременно Минфин предложил ввести таможенный сбор в размере 100 рублей за посылку с товарами для личного пользования стоимостью до 200 евро. Ведомство объясняет инициативы стремлением выровнять условия торговли на российском рынке.

Сейчас отдельный НДС на зарубежные онлайн-покупки не взимается. Покупатель платит пошлину, если стоимость посылки превышает 200 евро или ее вес — 31 кг. Действующая ставка составляет 15 процентов от суммы превышения порога.

С 1 января 2027 года в странах ЕАЭС пошлина на товары дороже 200 евро должна снизиться до 5 процентов, но ее будут рассчитывать от всей стоимости покупки. Если Россия примет предложение Минфина, к этой пошлине добавится НДС. По расчету РБК, при покупке за рубежом iPhone 18 Pro стоимостью около 1055 евро совокупный платеж составит 296,46 евро: 52,75 евро пошлины и 243,71 евро НДС. Налоговая база в этом примере включает и сумму пошлины.

Представители торговых площадок ожидают разъяснений о сроках и порядке применения новых правил. В CDEK.Shopping считают, что зарубежные товары могут подорожать до 20 процентов. Наиболее заметным изменение может оказаться для покупателей одежды, обуви, косметики и электроники. Президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев также отметил, что сбор в 100 рублей будет ощутим для тех, кто заказывает много небольших посылок.

Ранее стало известно о том, что сразу после выборов российские власти задумались об увеличении сразу нескольких типов налогов и сборов.