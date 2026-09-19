В Югре спасли рыбака, который провалился в болото

Спасатели Югры вытащили рыбака из Сингапая, который увяз в болоте и около часа не мог самостоятельно выбраться. Мужчина оказался в грязи практически по грудь, сообщили в КУ «Центроспас-Югория».

«Мужчина отправился к водоему, не подозревая, что берег превратился в смертельную ловушку. Из-за недавнего спада воды берег стал вязкий и топкий: вода ушла, но оставила после себя глубокий слой коварного ила. Сделав всего несколько шагов, рыбак провалился. С каждой попыткой выбраться он уходил все глубже, пока грязь не сковала его по самую грудь. Мужчина провел в этом «плену» около часа», – указали в сообщении.

Его крики о помощи услышали прохожие и вызвали спасателей. Прибывший на место пожарный Центроспаса Виктор Принц ползком добрался по вязкому грунту до мужчины. Он помог закрепить на нем страховочный ремень, после чего общими усилиями его вытянули на твердую землю. Сейчас жизни рыбака ничего не угрожает.