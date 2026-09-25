В Сургуте набережную Саймы должны были благоустроить до конца августа, но работы еще идут

Благоустройство набережной правого рукава водохранилища «Сайма» в Сургуте продолжается, хотя указанный на паспортах объектов срок завершения работ уже прошел. Корреспондент СИА-ПРЕСС побывал на территории 23 и 24 сентября и посмотрел, как сейчас выглядят участки.

Речь идет об участках 2.1 и 2.2 – от магазина «Изида» в сторону Дворца торжеств. Согласно установленным на территории паспортам объектов, строительство началось 1 июня, а завершиться должно было 31 августа 2026 года.

Еще в начале августа готовность набережной оценивалась в 35%. На сегодняшний день благоустройство еще не завершено. На территории уже уложена значительная часть нового покрытия, появились опоры освещения. При этом на отдельных участках остаются строительные материалы и видны следы продолжающихся работ.

При этом территория остается открытой: свободно пройти по участку может любой желающий. Сплошного ограждения стройплощадки на момент съемки не было.

Обнаружилась и еще одна любопытная деталь: паспорта участков 2.1 и 2.2, судя по размещенной на них же схеме, могли перепутать местами.

На схеме участок 2.2 расположен ближе к Дворцу торжеств, а участок 2.1 – в противоположной стороне, ближе к СОКБ. На местности же возле Дворца торжеств установлен щит с обозначением «2.1 участок».

Паспорт участка 2.1 возле Дворца торжеств

А в районе СОКБ корреспондент обнаружил паспорт участка 2.2.

Паспорт участка 2.2 возле СОКБ

Является ли это ошибкой при установке табличек или связано с другими причинами, пока неизвестно.

СИА-ПРЕСС также попытался связаться с генподрядчиком ООО «Капитал-Дом», чтобы уточнить причины задержки и актуальные сроки завершения работ. Однако получить комментарий не вышло.

Редакция направила запрос в администрацию Сургута для уточнения информации. Материал будет дополняться.