Как в Сургуте преображают территории дворов – на примере Ленина, 45

В Сургуте продолжается благоустройство придомовых территорий. Один из самых масштабных объектов нынешнего сезона — двор дома №45 на проспекте Ленина. Здесь одновременно обновляют проезды и пешеходные зоны, создают парковочные места, устанавливают освещение, благоустраивают детскую и спортивную площадки, проводят озеленение. Работы выполняются в рамках муниципальной программы «Комфортная городская среда».

Всего в этом году по программе благоустраивают десять дворовых территорий. На эти цели предусмотрено около 199 млн рублей. На части объектов работы уже завершены, а двор на Ленина, 45 выделяется самым большим объемом преобразований. Стоимость работ здесь составляет около 36 млн рублей, готовность объекта оценивается примерно в 60 процентов.

Заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Галина Набиева отметила, что на этой территории предусмотрен как минимальный, так и дополнительный перечень работ. «Здесь выполняется и устройство асфальтового покрытия, и устройство парковок для велопарковок, и устройство парковок для автомобилей, и пешеходные дорожки, и озеленение, и освещение, и детская площадка, и спортивная площадка. То есть в состав работ входят как минимальный, так и дополнительный перечень работ. Жители данного дома вовлечены в реализацию работ, постоянно осуществляют контроль на данном участке», — рассказала Галина Набиева.

Большую часть расходов при благоустройстве дворов берет на себя городской бюджет. В зависимости от перечня работ участие собственников отличается. Для минимального набора, куда входят асфальтирование, пешеходные дорожки, озеленение и освещение, обязательного софинансирования со стороны жителей может не быть. Для дополнительных работ, включая детские и спортивные площадки, предусмотрено участие собственников.

На Ленина, 45 жители участвуют в финансировании обоих направлений. Их доля по минимальному перечню составляет 2 процента, по дополнительному — около 10 процентов (впрочем, даже эти деньги с жильцов не собирали, а направили на эти цели доходы дома от сдачи помещений в аренду). Остальную часть — примерно 88 процентов — берет на себя город. При этом сами жители не остаются сторонними наблюдателями. Они участвуют в определении того, каким должен стать двор, проводят общее собрание и через управляющую компанию выходят с инициативой в администрацию.

Председатель совета дома Ильяс Мазгаров рассказал, что работа над проектом началась еще несколько лет назад. Жители обсуждали расположение детской и спортивной площадок, необходимый инвентарь, пешеходные маршруты и уклоны, которые должны помочь отводить дождевую и талую воду. «Первое общее собрание мной было инициировано в двадцать втором году. Тогда мы приняли решение в этом же примерно формате. И потом за счет того, что у администрации где-то не хватало средств, где-то передвижки происходили, двор переносился, но в этом году наконец-то эти работы удалось запустить и выполнять», — рассказал сургутянин.

Дом был введен в эксплуатацию в 1989 году. За это время управляющая компания проводила текущие ремонты, однако, по словам председателя совета дома, территория нуждалась именно в комплексном обновлении. Жителей беспокоили ямы, лужи и состояние проездов, особенно в весенний и осенний периоды.

Мазгаров подчеркнул, что без муниципальной программы провести такой объем работ только за счет собственников было бы крайне сложно. «Это большой плюс, что именно у администрации есть такая программа, которая финансирует эти работы. Это очень хорошо для населения, для собственников домовых территорий, потому что все равно это нужно делать, а таких денег у жильцов собрать практически нереально», — отметил он.

Пример Ленина, 45 показывает, как совместная работа жителей, управляющей компании и администрации позволяет не ограничиваться локальным ремонтом, а комплексно менять пространство двора. Муниципальная программа «Комфортная городская среда» обеспечивает основное финансирование, собственники определяют приоритеты и участвуют в реализации проекта, а механизм инициативного бюджетирования дает дополнительные возможности для дальнейшего развития придомовых территорий.

При поддержке Администрации Сургута