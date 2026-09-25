В Сургуте завершено строительство проезда от «Виктории» до «Кедрового-16»

В Сургуте завершили строительство подъездной дороги от СОТ «Виктория» к СНТ «Кедровый-16». Новый проезд протяженностью около 860 метров стал еще одним этапом планомерной работы администрации города по улучшению транспортной доступности дачных кооперативов. Объект включен в народную программу «Карта развития Югры».

Территорию для строительства выбрали после анализа ситуации в дачных объединениях. Специалисты учитывали интенсивность движения, возможность проведения работ и юридический статус земельных участков. Реализовать подобные проекты одновременно во всех кооперативах невозможно, поэтому приоритет получают территории, где строительство наиболее востребовано и отсутствуют препятствия для использования муниципальной земли.

Директор МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу отметил, что этот участок вошел в число приоритетных после анализа транспортного потока и возможности реализации проекта.

«Проанализировали ситуацию с дачными кооперативами. Понятно, что нет возможности сразу комплексно наброситься на все участки, поэтому проанализировали именно машинопоток, возможность по реализации, по документам. В прошлом году разработали проектную документацию, в этом году заключили муниципальный контракт и непосредственно в мае уже приступили к выполнению работ. За сезон мы справились. Объект построен — это порядка 860 метров проезжей части, с одной стороны тротуар, с другой стороны барьерное ограждение и освещение», — рассказал Андрей Арменчу.

На участке появилась полноценная асфальтированная дорога. С одной стороны проезжей части обустроили пешеходный тротуар, с другой установили барьерное ограждение. Также смонтировали наружное освещение, выполнили съезды к расположенным вдоль дороги земельным участкам и провели озеленение.

Особое внимание уделили проблеме подтопления. Ранее этот участок считался одним из сложных: вода регулярно скапливалась на дороге. При строительстве уровень проезжей части подняли до проектных отметок. Отвод осадков обеспечивается уклонами дорожного полотна и канавой с водопропускными трубами возле въездов на участки. Ливневая канализация здесь не предусмотрена, однако примененные инженерные решения должны исключить прежнее скопление воды.

Основание дороги также сформировали заново. На этапе строительства специалисты сняли непригодный слой, выполнили отсыпку песком, уложили армирующий геоматериал и щебеночное основание. Затем устроили два слоя асфальтобетонного покрытия. Освещение на протяжении участка также обновили. Стоимость строительства составила 107 млн рублей. Средства на реализацию проекта выделены из местного бюджета.

Представитель подрядной организации Сергей Паскарь рассказал, что работы приходилось организовывать так, чтобы сохранить возможность проезда для жителей. Отдельные участки перекрывали по полосам, поэтому движение полностью не прекращалось. На объекте одновременно трудились около 20 человек, были задействованы дорожная техника и несколько бригад, выполнявших подготовку основания, установку бордюрного камня и монтаж освещения.

По словам подрядчика, жители с пониманием относились к временным неудобствам, а после завершения основных работ благодарили строителей за новую дорогу. Гарантия на объект составит пять лет. Если в этот период выявят дефекты, подрядная организация должна будет устранить их за свой счет.

После завершения строительно-монтажных работ объект передадут городским эксплуатирующим организациям. Дорога перейдет на содержание дирекции дорожно-транспортного хозяйства, а обслуживанием освещения займется «Дорремтех».

При поддержке Администрации Сургута