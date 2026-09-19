Сургутский «О'кей» закроется 21 сентября и вернется как «Гипер Лента»

Гипермаркет «О'кей» в сургутском ТРЦ «Аура» готовится к смене вывески. С 21 сентября магазин закроется на девять дней, а 30 сентября откроется уже как «Гипер Лента». Об этом сообщила внешняя пресс-служба «Группы Лента» Софья Андросова-Мозер.

За это время в торговом зале обновят оборудование и навигацию, изменят выкладку товаров и установят четыре кассы самообслуживания. При этом часть привычного ассортимента сохранится. На полках останутся более 1,5 тысячи популярных товаров, в том числе продукция кулинарии и рыбного отдела. К ним добавят товары «Гипер Ленты» и собственных марок сети. Также покупателям будут доступны доставка и программа лояльности. График работы не изменится – с 8:00 до 24:00

«Для нас особенно важно, что сотрудники «О'кей» продолжат работать в «Ленте». Они хорошо знают своих покупателей, и этот опыт поможет сохранить высокий уровень обслуживания. После открытия магазинов под вывеской «Лента» мы продолжим внимательно изучать отзывы посетителей и на основе обратной связи совершенствовать наши предложения», – сообщил директор торговой сети «Гипер Лента» Руслан Ардовский.

«Группа Лента» приобрела гипермаркеты «О'кей» в июне этого года.