«Домтрансавто» не претендовало на 11 автобусных маршрутов Сургута

Компания, которую ранее в СМИ называли предполагаемым победителем крупнейшего транспортного конкурса Сургута, опровергла свое участие в торгах. ООО «Домтрансавто» не подавало заявку и не признавалось победителем, сообщили СИА-ПРЕСС в компании.

«Настоящим уведомляем, что ООО «Домтрансавто» заявку на участие в конкурсных процедурах в Сургуте не подавало, участия в конкурсе не принимало и победителем не признавалось», − сообщил в ответе на запрос редакции генеральный директор компании Евгений Старшинов.

Ранее в СМИ появилась информация, что одним из претендентов на контракт, а затем и его предполагаемым победителем может быть подмосковное «Домтрансавто». Компания уже работает на рынке пассажирских перевозок в Нижневартовске, где обслуживает городские маршруты.

«Домтрансавто» зарегистрировано в подмосковном Домодедово и специализируется на регулярных пассажирских перевозках. Владельцем 100% компании является ООО «Самара Авто Газ». Поэтому ответ перевозчика оставляет открытым вопрос об участии в сургутских торгах связанных с ним юридических лиц. В распоряжении редакции пока нет официальных данных, позволяющих установить, участвовало ли ООО «Самара Авто Газ» в конкурсе и стало ли его победителем.

Речь идет о конкурсе на обслуживание 11 городских автобусных маршрутов с начальной стоимостью около 1,79 млрд рублей. В закупку вошли маршруты № 13, 18, 28, 28А, 43, 45, 47, 61, 68, 88 и 99. Сейчас их обслуживает АО «СПОПАТ». Новый контракт рассчитан на два года − с 1 декабря 2026 года по 30 ноября 2028 года.

Победителя конкурса уже определили, однако на сайте закупок наименования компаний не раскрыты: участники указаны только под идентификационными номерами. СИА-ПРЕСС направил запрос в администрацию Сургута с просьбой назвать юридическое лицо, которое заняло первое место.

Напоминаем, до этого условия конкурса пыталось оспорить ООО «Русское». Компания обращалась с жалобой в УФАС по ХМАО, однако антимонопольная служба признала ее необоснованной и не стала выдавать заказчику предписание.

Конкурс имеет ключевое значение для АО «СПОПАТ»: именно это предприятие сейчас остается основным перевозчиком на этих направлениях. Если контракт получит другой перевозчик, СПОПАТ потеряет значительный объем транспортной работы, поэтому итоги конкурса влияют в том числе и на дальнейшее положение самого муниципального предприятия.