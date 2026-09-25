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С 1 октября изменятся условия семейной ипотеки — ставка будет зависеть от количества детей

Семейная ипотека в Югре с 1 октября 2026 года: новые ставки и лимиты кредита

С 1 октября изменятся условия семейной ипотеки — ставка будет зависеть от количества детей
Фото сгенерировано ИИ

С 1 октября ставка семейной ипотеки для жителей России и Югры будет зависеть от числа детей: от 10 процентов годовых для семей с одним ребенком до 2 процентов для семей с пятью детьми. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Минфин. Сейчас базовая ставка программы составляет 6 процентов на весь срок кредита.

Семьи с одним ребенком младше семи лет на дату заключения договора смогут получить льготный кредит под 10 процентов на сумму до 6 млн рублей. Для семей с двумя детьми ставка составит 8 процентов, лимит — 8 млн рублей. При этом хотя бы одному ребенку должно быть меньше семи лет.

Для семей с тремя детьми предусмотрена ставка 6 процентов, с четырьмя — 4 процента, с пятью — 2 процента. Во всех трех случаях максимальная сумма кредита составит 10 млн рублей, а условие о возрасте хотя бы одного ребенка сохранится. Максимальный срок субсидирования льготного кредита ограничат 15 годами.

В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях ставки для таких семей будут на два процентных пункта выше, а лимиты кредита составят от 12 до 18 млн рублей. Условия для строительства частного дома или покупки земли с последующим строительством выделены отдельно: ставка в этом сегменте останется на уровне 6 процентов независимо от региона и числа детей.

Ранее стало известно, что на момент начала августа россияне набрали ипотек на 2,6 трлн рублей.


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25 сентября в 08:10, просмотров: 686, комментариев: 0
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