Компании Югры получили 15 наград премии «Экспортер года» в УрФО

Компании Югры заняли 15 из 29 призовых мест премии «Экспортер года. Сделано в России» в Уральском федеральном округе. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук. Награды получили 13 компаний и индивидуальных предпринимателей, семь из них заняли первые места.

Югорские экспортеры вошли в число призеров в девяти из 13 номинаций. Годом ранее предприятия региона получили пять призовых мест. Конкурс учрежден правительством России и проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

В промышленной номинации среди крупных компаний первое место занял Югорский лесопромышленный холдинг из Советского района, третье — сургутское ООО «Алмаз-Нефтесервис». Среди малых и средних предприятий победила компания «Тайга» из Югорска. Второе место получил лесопромышленный комбинат «Хольц» из Советского района, третье — нижневартовская компания «БыстраяРобомойка Спидвош».

Югорский рыбоводный завод из Ханты-Мансийска занял третье место среди экспортеров агропромышленного комплекса. Нижневартовская компания «НРКК „Санта-Мария“» победила в номинациях «Продукты питания» и «Женщина — экспортер года» среди малых и средних предприятий. Сургутский предприниматель Евгений Писарев занял второе место в номинации «Индустрия моды».

В номинации «Высокие технологии ИТ» первое место получила сургутская компания «Арпикон», второе — «Сирин» из Югорска. Среди предприятий туристической отрасли победила сургутская «Парк Сайд Инн». Второе и третье места заняли компании из Ханты-Мансийска — «Сервис Отель» и «Югра360». Нижневартовская «Быстрая Робомойка Спидвош» также победила в номинации «Новая география».

Компания «Тайга» стала призером и федерального этапа премии: она заняла второе место среди малых и средних промышленных предприятий. Предприятие более 25 лет занимается лесозаготовкой и переработкой древесины.