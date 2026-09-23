Остановленное строительство школы в 5А микрорайоне Сургута пытаются запустить по новой схеме

Проект школы в сургутском микрорайоне 5А планируют направить на государственную экспертизу 1 декабря 2026 года. Сейчас власти корректируют проектно-сметную документацию − работы должны завершить до конца ноября. О сроках сообщили в администрации Сургута в ответ на вопрос жительницы микрорайона Ксении С.

«…строительство прекращено, стоит заброшенный участок, дети ходят/ездят в школы по всему городу, а микрорайон все разрастается...», − написала сургутянка Ксения С. в комментариях под постом губернатора Югры Руслана Кухарука.

В администрации Сургута объяснили, что первоначально школу строили по концессионному соглашению между городом и ООО «Творческие технологии». Из-за нарушения сроков строительства соглашение расторгли 21 августа 2025 года. К этому моменту готовность объекта составляла всего 8%.

Теперь проект решили реализовывать по другой схеме. В администрации сообщили, что провели мероприятия по регистрации объекта незавершенного строительства в муниципальную собственность и изменили механизм реализации − на прямые инвестиции.

«В настоящее время ведется корректировка проектно-сметной документации, финансирование которой предусмотрено госпрограммой «Строительство». Разработка документации запланирована на период с 26 сентября по 30 ноября 2026 года», − сообщили в администрации.

После этого, согласно ответу властей, 1 декабря ориентировочно планируется подать заявление на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Напоминаем, ранее губернатор Югры также рассказывал о планах продолжить проект уже за счет окружного бюджета.

«Мы приняли решение расторгнуть концессионное соглашение. Объект не вызывал уверенности, что он будет достроен. Сейчас идет актуализация проектной документации, в следующем году она будет завершена и пройдет экспертизу. После этого мы будем финансировать строительство уже за счет окружного бюджета», − отмечал в ходе прямой линии с жителями округа Руслан Кухарук.

По его словам, после обновления проекта регион должен заложить средства на строительство школы в очередном трехлетнем бюджете.