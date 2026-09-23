Врачи Сургутской ОКБ удалили у пациентки опухоль размером около 40 сантиметров

Врачи Сургутской ОКБ удалили у 50-летней пациентки опухоль размером около 40 сантиметров, которая занимала почти всю брюшную полость и смещала внутренние органы. Об этом сообщает департамент здравоохранения Югры. Женщина поступила в гинекологическое отделение на плановое оперативное лечение с жалобой на увеличение живота. Миому матки у нее диагностировали несколько лет назад, однако операцию пришлось отложить из-за перенесенного тромбоза. За это время опухоль значительно выросла.

«Когда появились первые симптомы, я даже не подумала, что это может быть миома. Самостоятельно решила, что это грыжа. Меня ничего особенно не беспокоило, поэтому я думала, что все само пройдет», — рассказала пациентка.

Перед операцией женщине провели КТ грудной клетки и брюшной полости, а также МРТ органов малого таза. Обследования показали, что новообразование практически полностью занимает брюшную полость, оттесняя органы и крупные сосуды.

В операционную бригаду вошли онкологи и гинекологи. На случай значительной кровопотери специалисты заранее подготовили систему Cell Saver, которая позволяет собирать и возвращать пациенту собственную кровь, однако переливание не потребовалось.

Операцию выполнили руководитель онкологического центра Алексей Аксарин, заведующий отделением онкогинекологии и опухолей молочной железы Станислав Таслицкий и врач-гинеколог Галия Родионова. Хирурги провели гистерэктомию с придатками и удалили опухоль размером около 40 сантиметров. Операция продолжалась 3 часа 20 минут, кровопотеря была минимальной.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. После восстановления она сможет вернуться к привычной повседневной жизни без ограничений.

Врачи напоминают, что регулярные профилактические осмотры и диспансеризация позволяют выявлять изменения на ранних стадиях, даже если человека ничего не беспокоит.