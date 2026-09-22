Избирком Югры подвел итоги выборов в окружную думу по партийным спискам

«Справедливая Россия» преодолела пятипроцентный барьер на выборах депутатов думы Югры и сохраняет возможность представительства в региональном парламенте. После обработки 100% протоколов партия получила 5,26% голосов, следует из данных Избирательной комиссии Югры. За «Справедливую Россию» проголосовали 35 456 избирателей. Во время промежуточного подсчета, когда было обработано 65% и 87% протоколов, результат партии был чуть выше 4%.

Таким образом «СР» сохранит представительство в думе Югры — в предыдущем созыве единственным депутатом этой партии в регионе был лидер ее регионального отделения, бизнесмен-строитель Михаил Сердюк.

Наибольшую долю голосов по единому избирательному округу получила «Единая Россия» — 53,41%, или 359 671 голос. ЛДПР получила 15,45% — 104 077 голосов, КПРФ — 11,57%, или 77 891. «Новые люди» набрали 6,50% — за партию проголосовали 43 744 человека. Таким образом, по приведенным итогам пятипроцентный барьер преодолели пять партий. Ранее представителей «Новых людей» в думе Югры не было.

Партия пенсионеров получила 3,48%, или 23 441 голос, и осталась ниже проходного порога. В ушедшем созыве ее представлял один депутат — нижневартовский бизнесмен Владимир Зиновьев. «Коммунисты России» набрали 1,98% — 13 362 голоса.

Всего в голосовании приняли участие 673 454 человека при 1 118 598 зарегистрированных избирателях. Явка составила около 60,2%, то есть чуть меньше, чем на выборах в Госдуму (там вышло 62,3%). Действительными признали 657 642 бюллетеня, недействительными — 15 812.

Теперь осталось дождаться утверждения результатов голосования по одномандатным округам, после чего станет вырисовываться структура окружной думы.

Ранее мы писали о том, что 24 из 25 кресел в думе города Сургута займут представители «Единой России».