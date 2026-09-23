В Югре присяжные оправдали женщину по делу об убийстве отца

Коллегия присяжных в Югорском районном суде вынесла оправдательный вердикт 35-летней местной жительнице, которую обвиняли в убийстве отца. Об этом сообщает пресс-служба судов Югры.

По версии следствия, в декабре 2025 года во время ссоры женщина нанесла отцу несколько ударов строительным молотком. Мужчина позднее умер от осложнений — пневмонии и сепсиса. В суде обвиняемая не отрицала, что нанесла отцу телесные повреждения, однако не признала вину в умышленном лишении его жизни.

Большинством голосов присяжные пришли к выводу о невиновности женщины в причинении смерти отцу. После оглашения вердикта подсудимую освободили из-под стражи прямо в зале суда.

Приговор по делу Югорский районный суд планирует огласить 23 сентября в 15:00.