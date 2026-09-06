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Камины, сауны, бассейн и гаражи на семь машин – обзор самых дорогих домов Сургута

Топ-5 самых дорогих частных домов, выставленных на продажу в Сургуте

Камины, сауны, бассейн и гаражи на семь машин – обзор самых дорогих домов Сургута
Фото: Avito

Недавно СИА-ПРЕСС изучил самые дорогие квартиры, которые продают в Сургуте. Теперь переезжаем из многоэтажек поближе к собственной земле. На этот раз мы посмотрели, какие дорогие частные дома выставлены на продажу в Сургуте.

5 место. Дом у соснового леса за 27 млн рублей

Открывает пятерку одноэтажный дом площадью 125 квадратных метров в ДНТ «Тихий Бор». Он построен в 2023 году и стоит на участке 7,5 сотки, за которым начинается сосновый лес.

В доме четыре комнаты, а главное пространство – кухня-гостиная площадью 50 «квадратов».

Внутри сделан дизайнерский ремонт.

Потолки здесь местами достигают 6,5 метра. Люстру менять самостоятельно будет непросто.

4 место. Дом у леса за 30 млн рублей

Следующий участник – двухэтажный коттедж площадью 343 квадратных метра в СНТ «Кедр». Он расположен на участке в 18 соток рядом с лесом. В доме восемь комнат, а построен он в 2013 году.

Внутри – гостиная с мраморным камином, большая кухня, кабинет, пять спален, несколько санузлов и гардеробных.

Интерьер выдержан с размахом: итальянские обои, хрустальные люстры, мебель и лестница из натурального массива.

На участке тоже есть где развернуться: отдельная двухэтажная баня, летняя кухня, зона барбекю, гаражи и теплицы.

Двухэтажная баня занимает еще 100 «квадратов». В ней есть гостиная, две комнаты, парилка и душевая.

3 место. Дом с финской сауной за 32 млн рублей

На третьем месте – дом площадью 271,3 квадратного метра на участке 9,2 сотки.

Заглянуть внутрь не получится: продавец решил сохранить интерьер в тайне. В объявлении нет ни одной фотографии комнат.

Как указано в объявлении, в доме четыре санузла, кабинет, гардеробная с постирочной и финская сауна с комнатой отдыха. Есть теплый гараж на две машины, видеонаблюдение и сигнализация.

Участок благоустроен: газон, дорожки из натурального камня, беседка с мангальной зоной и декоративная подсветка.

2 место. Дом со «вторым светом» за 35 млн рублей

Второе место занимает современный двухэтажный дом площадью 212 квадратных метров в кооперативе «Маяк». Участок – 15 соток.

Внутри четыре спальни, кухня-гостиная, гардеробная и четыре санузла. Одна из главных особенностей – второй свет: часть пространства объединяет два этажа, а большие окна почти во всю высоту дома добавляют света.

Интерьер заметно отличается от предыдущих участников рейтинга: здесь ставка сделана на современный минимализм.

Кроме самого дома, в стоимость входят гараж площадью 71,2 «квадрата» и отдельная баня на 53,2 «квадрата».

1 место. Целая усадьба с бассейном за 65 млн рублей

А вот и лидер нашего рейтинга. Главный четырехэтажный особняк площадью 589,3 квадратного метра стоит на участке больше 21 сотки.

В доме десять комнат, каминный, тренажерный и бильярдный залы.

Отдельная история – собственная SPA-зона с бассейном размером 3×8 метров и глубиной до двух метров, джакузи, хамамом, инфракрасной сауной и солярием.

На территории также расположены гостевой дом площадью 111,3 «квадрата», гараж-паркинг на семь автомобилей, гриль-зона, беседка, фонтан и детская площадка.

Каминный зал вполне соответствует масштабу усадьбы.

На этом прогулка по дорогой сургутской недвижимости закончена. А если после бассейнов, джакузи, каминов и гаражей на семь машин цены начали немного кружить голову, предлагаем вернуться на землю – недавно СИА-ПРЕСС собрал пять самых дешевых квартир в черте Сургута.


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Сегодня в 18:44, просмотров: 202, комментариев: 0
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