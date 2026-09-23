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В думе Югры будет пять фракций, 31 из 40 мандатов — у «Единой России»

Избирком Югры утвердил итоги выборов в думу Югры

В думе Югры будет пять фракций, 31 из 40 мандатов — у «Единой России»
Фото t.me/ugra_official

Избирательная комиссия Югры утвердила итоги выборов депутатов Думы Югры восьмого созыва и распределила 20 мандатов по единому избирательному округу между пятью партиями. Выборы признаны состоявшимися, а результаты — действительными, сообщает канал «Югра официально».

«Единая Россия» получила 13 мандатов, ЛДПР — три, КПРФ — два. По одному месту получили «Новые люди» и «Справедливая Россия».

Комиссия также утвердила распределение мандатов внутри партийных списков. У «Единой России» в общерегиональной части они распределены между Русланом Кухаруком, Дмитрием Аксеновым, Василием Филипенко и Александром Новьюховым. Еще девять мест получили первые номера отдельных региональных групп — Руслан Проводников, Денис Свиридов, Иван Плотников, Ека Шенгелая, Дмитрий Третьяков, Николай Заболотнев, Еремей Айпин, Яков Волков и Ильнур Басыров.

У ЛДПР мандаты распределены между Леонидом Слуцким, Владимиром Сысоевым и Евгением Данниковым. От КПРФ их получили Алексей Савинцев и Артем Аминов. У «Новых людей» мандат распределен Марине Стрельниковой, у «Справедливой России» — Константину Айдакову.

При этом окончательный персональный состав Думы Югры по партийным спискам пока нельзя считать определенным. Кандидаты, которым распределены мандаты, могут отказаться от них, после чего места перейдут следующим представителям соответствующих списков. Поэтому фактически в парламент в итоге могут пройти кандидаты, расположенные ниже.

Всего во время избирательной кампании работали 7 839 членов участковых и 237 членов территориальных избирательных комиссий Югры.

Ранее мы сообщали, что в думе Сургута превосходство партии власти оказалось абсолютным — там представители «Единой России» забрали 24 из 25 мандатов.


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Сегодня в 12:12, просмотров: 256, комментариев: 0
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