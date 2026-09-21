Власти Югры объявили режим беспилотной опасности и усилили меры безопасности

В Югре объявили режим беспилотной опасности. Ответственные службы и ведомства переведены в режим повышенной готовности, сообщил губернатор региона Руслан Кухарук. Жителей просят сохранять спокойствие, по возможности не выходить на улицу и не подходить к окнам. Безопасное место не рекомендуется покидать до сигнала об отбое беспилотной опасности.

В регионе усиливается контроль за воздушным пространством. На время действия режима возможны ограничения сотовой связи и мобильного интернета. Власти также напоминают, что нельзя трогать или перемещать обнаруженные обломки, а также снимать и распространять информацию о работе ПВО или беспилотниках.

О подозрительных объектах необходимо сообщать по номеру 112.

UPD. Спустя 2 часа режим беспилотной опасности был отменен.