Депутат Госдумы предложил ограничить долю детей иностранцев в школах и детсадах

Депутат Госдумы предложил с 2027 года ограничить долю иностранных граждан в детских садах, школах и учреждениях среднего профессионального образования 25% от общего числа обучающихся. С такой инициативой Владимир Сысоев (избран от Тюменской области) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает ТАСС.

В обращении депутат просит поручить федеральным органам власти проработать возможность введения соответствующей квоты. «Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, дать поручение заинтересованным федеральным органам исполнительной власти проработать вопрос об установлении с 2027 года квоты в размере не более 25% для иностранных граждан от общего количества обучающихся в детском саду, среднем общеобразовательном учреждении и среднем специальном учебном заведении», — говорится в документе.

Сысоев пояснил ТАСС, что, по его мнению, государство должно в первую очередь обеспечивать доступ к образованию детям российских граждан. Он также считает, что высокая доля иностранных учеников может увеличивать нагрузку на педагогов, особенно при недостаточном знании детьми русского языка. Речь идет о предложении депутата, а не о принятом решении или действующей норме.

Недавно в Югре 30 детям иностранцев отказали в приеме в образовательные учреждения региона из-за провалов тестирования на русский язык.