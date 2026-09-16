Депутаты седьмого созыва Думы Сургута провели последнее заседание и подвели итоги

Депутаты Сургута провели последнее очередное заседание Думы седьмого созыва. В повестке было 19 вопросов − от корректировки городского бюджета, налоговых и социальных решений до вопросов градостроительства и муниципального имущества. Заседание стало последним для нынешнего состава Думы.

«Сегодня – важная дата: мы закрываем главу в истории города под названием «Дума седьмого созыва». Все эти годы мы учились слышать друг друга, спорили, искали компромиссы и принимали важные решения для города и его жителей», − указал глава города Максим Слепов.

Председатель Думы Александр Олейников также поблагодарил коллег за совместную работу:

«Мы были единой командой и вместе с Администрацией города и Контрольно-счетной палатой работали честно и ответственно на благо нашего города, округа и страны! И конечно, отдельные слова благодарности всем сургутянам за активность, небезразличие и поддержку!»

От споров к общим решениям

Народный избранник Богдан Гужва отметил, что вопросы сначала подробно обсуждались на комитетах и депутатских слушаниях, а на голосование зачастую выносились уже готовые решения:

«Это плодотворная работа, очень бурная работа на комитетах и на депутатских слушаниях. И все-таки здравый смысл, когда удалось все шероховатости убрать, прийти к какому-то консенсусу и уже на голосование выйти единым фронтом».

По его словам, среди задач, которые предстоит продолжить следующему созыву, − благоустройство, развитие инфраструктуры в отдаленных территориях, вопросы дачных кооперативов, газоснабжения, школ и спортивных объектов.

С этим согласилась и депутат Эмилия Трапезникова. Кроме того, она назвала нерешенными вопросами судьбу Дома пионеров и организацию безопасных остановок для подвоза детей из дачных кооперативов.

Дума Сургута ищет способ сделать остановки на дачах безопасными для школьников. Как именно − читайте в статье СИА-ПРЕСС.

«Дом пионеров… перетекает из, наверное, четвертого созыва, из пятого созыва уже в седьмой, и мы так и не решили его вопрос, мы передаем его в следующий, восьмой созыв для решения», − сказала Трапезникова.

Напоминаем, ранее в Сургуте приняли решение о реконструкции Дома пионеров.

В городе менялись условия и подходы

За пять лет Сургут столкнулся сразу с несколькими крупными изменениями, которые повлияли и на работу муниципальной власти. Депутат Дина Биглова-Фатова отметила, что за время созыва в городе сменились два главы, а депутатам пришлось работать сначала в условиях завершения пандемии, а затем уже в другой общественно-экономической ситуации.

О влиянии внешних обстоятельств на работу рассказал и парламентарий Владимир Болотов. Он подчеркнул, что пандемия, специальная военная операция, смена главы города и изменения на уровне округа приводили к пересмотру подходов и влияли на сроки реализации отдельных планов.

«Поиск этих компромиссов, поиск способов решения застарелых проблем, он и отразился. Почему? Потому что долго… многие процессы нуждаются в переформатировании, меняются подходы к ним, и это все, к сожалению, негативно сказывается на скорости реализации», − упомянул народный избранник.

Что удалось решить

Говоря об итогах работы, депутаты в первую очередь выделили изменения в городской инфраструктуре и благоустройстве. Эмилия Трапезникова в качестве примера привела строительство тротуара на улице Мечникова, которого там не было около 50 лет.

Депутат Думы города Алексей Кучин отметил долгожданную реконструкцию проезда Мунарева ремонт внутриквартальных проездов и освещение подходов к школам. Еще один пример − благоустройство Сквера Школьного на улице Мелик-Карамова.

Отдельно депутаты говорили о городских общественных пространствах. В частности, удалось сохранить формат экопарка «За Саймой», продолжается работа над Сквером авиаторов в 30-м микрорайоне. Владимир Болотов также дополнил, что за созыв удалось принять градостроительный план города, который должен поддерживать дальнейшую застройку.