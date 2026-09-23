Сургутяне встретили белку, которая немного похожа на медвежонка

Жители Сургута заметили в сквере Энергетиков необычную белку. Вместо привычной рыжей шерстки у зверька оказался темный, почти бурый окрас и яркая белая грудка. Фотографией с редакцией СИА-ПРЕСС поделилась Мария Л.

«Такую интересную белку увидели сегодня в сквере Энергетиков. Мы привыкли, что сургутские белки обычно рыжие, а к зиме становятся серыми. А эта – темная, бурая, с белой грудкой. Издалека даже немного на маленького медвежонка похожа», – рассказала горожанка.

Как объяснил СИА-ПРЕСС заведующий зоологическим отделом сургутского Эколого-биологического центра Александр Прокофьев, необычный цвет шерсти – не повод переживать. Среди белок встречаются более темные особи.

«У нас встречаются животные-меланисты – более темные, даже с черноватым окрасом. Грудка при этом у белок белая – и у рыжих, и у более темных. Зимой она также остается белого цвета», – рассказал специалист.

По словам Александра Прокофьева, интенсивность окраса у белок может различаться в зависимости от региона. При этом в Сургуте живет все та же белка обыкновенная, просто отдельные животные могут заметно отличаться от своих рыжих собратьев.

«Бывает темноватый окрас, бывают прямо черные белки. Это нормально, просто встречается реже, чем обычная окраска. Бывают и другие отклонения – например, альбиносы», – добавил зоолог.

Специалист сравнил такую особенность с чернобурой лисой – символом Сургута. Это та же обыкновенная лисица, но с более темным окрасом.