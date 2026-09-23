Югра вошла в число регионов с крупными выплатами для новорожденных

Югра вошла в число регионов России с наиболее заметной поддержкой семей при рождении ребенка. В обзоре «Российской газеты» упоминается комплект «Расту в Югре», который позволяет родителям получить 20 тысяч рублей на нужды малыша, сообщает канал «Югра официально».

Вместо заранее сформированного набора вещей семья может самостоятельно решить, на что потратить деньги — одежду, средства ухода или другие необходимые покупки для ребенка. В комплект «Расту в Югре» входят шкатулка с изображением мамонтенка и карта с QR-кодом. Для оформления выплаты необходимо отсканировать код и подать заявление через Госуслуги. После оформления деньги перечисляют на банковский счет одного из родителей. Шкатулку семьи могут использовать для хранения первых фотографий ребенка и памятных вещей.

Инициатива действует с 2020 года. За это время поддержку получило более 113 тысяч семей. В 2026 году правила выдачи подарка «Расту в Югре» были изменены — теперь эту меру поддержки получает один из родителей или законных представителей, являющихся гражданами РФ, при регистрации рождения ребенка в ЗАГСе Югры.