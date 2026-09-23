Сургутянка пожаловалась на заброшенную детскую площадку на Республики

На состояние детской площадки у дома на улице Республики, 76 пожаловалась жительница Сургута. Она написала об этом в комментариях под постом губернатора Югры Руслана Кухарука, отметив, что площадка все лето находится в таком состоянии.

«Соответственно УК ее не контролирует и не обслуживает! Прокуратуру бы туда направить. Все лето так стоит!» − написала сургутянка.

В администрации города сообщили, что информацию уже передали в управляющую компанию «ДЕЗ ВЖР». УК должна привести площадку в соответствие до 15 октября.

При этом речь идет именно о приведении существующей площадки в порядок. Покупка и установка новых малых архитектурных форм в перечень работ управляющей компании не входит, поэтому заменить оборудование за счет УК нельзя.

В администрации пояснили, что вопрос создания или модернизации детской площадки относится к компетенции собственников квартир. Чтобы установить новые элементы, жильцам необходимо принять соответствующее решение на общем собрании.