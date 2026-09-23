Ученый СурГУ объяснил нашествие мошкары в городе

Конец сентября, а мошкара в Сургуте, кажется, и не думает исчезать. Мелких летающих насекомых сейчас особенно много возле деревьев и кустов. Причина – затянувшаяся теплая погода, рассказал СИА-ПРЕСС старший научный сотрудник СурГУ Николай Наконечный.

«Скорее всего, это почвенные двукрылые. Благодаря теплой погоде и влажности они смогли выплодиться в конце сезона. Сейчас, вероятно, у них идет размножение. Это вполне закономерное явление, просто произошло небольшое смещение привычных сезонных ритмов», – объяснил Наконечный.

Речь идет о почвенных насекомых, которые не относятся к кровососущим. Обычно уже к середине сентября они теряют свою активность. Однако нынешняя погода позволила им задержаться.

«Работая в ботаническом саду, я тоже наблюдаю их в большом количестве. Особенно там, где под листвой сохраняется влажность после дождей. Там они могут размножаться. Скорее всего, эти мелкие двукрылые связаны с разложением органических остатков в почве», – рассказал ученый.

Если теплое «бабье лето» задержится, сургутяне могут продолжить встречать не только мелких мушек. По словам специалиста, при подходящих условиях могут появляться комары и бабочки. Подобные сезонные сдвиги происходят и у растений – иногда осенью они начинают цвести повторно.

«Пока держится теплая погода, мелкие двукрылые будут активны. Когда днем установится около +3...+6 градусов, такой активности уже не будет – при этих температурах они просто не смогут нормально активироваться», – пояснил спикер.

Николай Наконечный вспоминает: бывали годы, когда тепло в Сургуте держалось до середины октября. Обычно после 15 октября устанавливается снежный покров, температура заметно снижается – и вместе с теплом исчезает мошкара.