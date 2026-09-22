В сургутском кладбище «Чернореченское-2» планируют провести земляные работы, сделать дороги и систему водоотведения

Администрация Сургута ищет подрядчика для благоустройства территории кладбища «Чернореченское-2». Начальная стоимость контракта составляет около 260 миллионов рублей, говорится на сайте муниципальных закупок.

Согласно документации, работы относятся к I пусковому комплексу, 9 этапу строительства. Их планируют выполнить на участке рядом с действующим кладбищем «Чернореченское». Завершить работы подрядчик должен до 30 сентября 2027 года.

За эти средства подрядчику предстоит подготовить территорию площадью более 24 тысяч квадратных метров. В планах − выемка и вывоз грунта и торфа, завоз песка для планировки территории, устройство дорожных покрытий и других элементов благоустройства.

Также проект предусматривает создание системы водоотведения: на территории должны появиться дренажные трубы и канализационные колодцы. Кроме того, предусмотрена подготовка участков под газон.

Ранее стало известно, что в Сургуте планируют построить второй зал для прощаний с умершими − рядом с Чернореченским кладбищем. Под объект предусмотрен участок площадью 15 тысяч квадратных метров, а его реализация зависит от появления инвестора и подготовки проектного решения.